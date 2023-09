Le Nigéria mène des frappes aériennes contre des raffineries illégales dans le delta du Niger

Près de 90 raffineries illégales ont été détruites par les forces armées nigérianes, dont certaines par des frappes aériennes au cours des deux dernières semaines, ont indiqué les représentants de l’armée nationale. Les opérations ont été réalisées dans la région du delta du Niger.

Depuis début septembre, l’armée nigériane a découvert et détruit 89 sites illégaux de raffinage de pétrole dans la région du delta du Niger, a rapporté le 14 septembre l'état-major de la Défense du Nigeria.

Une trentaine d’entre ces raffineries ont été éliminés à l’aide des frappes aériennes à proximité de Cawthorne Channel et de Bille, dans l’État de Rivers, a précisé de son côté le porte-parole de l’armée de l’air Edward Gabkwet.

Au total, les militaires ont liquidé 21 pirogues, 56 bateaux, 138 réservoirs de stockage, 235 fours de cuisson, six machines de pompage, un moteur hors-bord et deux vedettes rapides, selon Edward Buba, directeur des opérations médiatiques de la défense.

Les sites illégaux actifs de raffinage ont été détruits à l'aide de roquettes et de canons dans les localités de Bille et d'Ijawkiri, a-t-il noté.

Le haut gradé a ajouté que les troupes nigérianes ont également saisi environ 452.910 litres de gazole automobile raffinés illégalement, 22.650 litres de carburant de qualité supérieure et 3.000 litres de kérosène à double usage. Les militaires ont arrêté 59 voleurs de pétrole supposés et autres éléments criminels, ainsi que confisqué 15 armes diverses.

Épicentre du raffinage illégal

Les opérations ont eu lieu à proximité de Cawthorne Channel et de Bille, dans l’État de Rivers au sud du pays, a précisé le commandant Edward Gabkwet, porte-parole de l’armée de l’air. Ces deux localités ont été l’épicentre d’une grande partie des vols de pétrole et des opérations illégales de raffinage.

Le vol de pétrole dans le delta du Niger cause des dommages importants aux compagnies pétrolières et au gouvernement fédéral. D’après le récent rapport de l’Initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria (NEITI), entre 2010 et 2020, des raffineries illégales ont fait perdre au Nigéria plus de 46 milliards de dollars.