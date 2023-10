Le Sénégal hôte de la deuxième édition du forum des armées de l'air africaines





L'Armée de l'air sénégalaise accueille la deuxième édition du forum des armées de l'air africaines. Cet événement continental se tiendra les 25 et 26 octobre 2023, à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.





Centré sous le thème “Adapter les capacités de la force aérienne et l'emploi des drones aux conflits modernes”, ce forum verra la participation de nombreux chefs d'état-major d'armée de l'air d'Afrique et d'ailleurs et de plusieurs sociétés et groupes spécialisés dans le domaine de l'aviation militaire et de l'aéronautique.





Dans une note parvenue à Seneweb, le Colonel Moussa Koulibaly, Directeur des Relations Publiques de l’Armée renseigne que “cette rencontre de la communauté aérospatiale mondiale sera un prétexte pour aborder l'évolution du rôle des drones dans la troisième dimension et leur adaptation aux conflits modernes”. “Ainsi, les panélistes vont échanger sur des problématiques de sécurité relatives au thème retenu, en vue de dégager des perspectives de solutions”, dit-il.





Lors de ce rendez-vous, « une exposition présentera des équipements et des solutions de pointe dans les domaines de l'aérospatiale. Plusieurs industriels y prendront part. A noter que la cérémonie d'ouverture du forum se tiendra sous la présidence du général de corps d'armée Mbaye Cissé Chef d'état-major général des Armées le 25 octobre à 09h ».