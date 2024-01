Les cadeaux de Will Smith à un Guinéen, parti à vélo pour une université islamique du Caire

L’argent n’a pas été un obstacle pour son rêve. Mamadou Safayiou Barry, un jeune guinéen de 25 ans, a décidé qu'il allait étudier à l’Université islamique Al-Azhar d’Egypte. Un beau matin, il a enfourché son vélo, pour regagner le pays des Pharaons.







Au cours de son périple, M. Barry a tour à tour traversé le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et le Tchad. Avec l’implication des médias, son histoire est parvenue aux oreilles de quelques bons samaritains.





Il fera des études islamiques et d’ingénierie





Ils lui ont offert un billet d’avion pour effectuer le reste du voyage. Ne pouvant rester insensible devant son courage et sa détermination, l’Université Al-Azhar a autorisé son inscription. Il étudiera l'Islam et l'ingénierie, avec la bourse complète mise à sa disposition.





« J’ai un nouveau vélo pour que tu puisses te déplacer au Caire… »





L'histoire de Mamadou Safayiou Barry a beaucoup ému l’acteur oscarisé Will Smith. Dans une discussion publiée sur sa chaîne Youtube, la star du cinéma américain a annoncé qu'elle offrait au jeune homme, un vélo, un ordinateur portable et des billets d’avion pour faire voyager sa famille.





Al-Azhar, l’une des plus grandes universités sunnites du monde





« J’ai un nouveau vélo pour que tu puisses te déplacer au Caire…De plus, je sais que ta femme et ta fille sont toujours en Guinée. J’ai donc des bons de voyage pour que tu puisses faire des allers retours ou amener ta famille (au Caire) », lui a dit le célèbre acteur américain. Rappelons que la nouvelle université de M. Barry est l’un des centres d’étude islamique sunnite les plus influents du monde.