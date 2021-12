[Vidéo] Les Chefs d’Etats africains souhaitent un joyeux anniversaire à Macky Sall

Un an de plus! Le Président Macky Sall a fêté ses 60 ans, ce samedi. Le patron de l’Alliance pour la République est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Et comme dit le proverbe, «à tout Seigneur tout honneur», le Chef de l’Etat a eu un anniversaire digne de son rang. Ses homologues africains comme Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, entre autres, lui ont souhaité un «joyeux anniversaire» à l’occasion d’un dîner en prélude au 60ème Sommet de la CEDEAO. Le tout accompagné d’un magnifique gâteau et dans une ambiance bon enfant.





En effet, le Président Macky Sall est arrivé en début de soirée à Abuja (Nigeria), ce samedi 11 décembre. Lors de cette rencontre prévue, demain dimanche 12 décembre, les Chefs d’Etats aborderont des questions importantes de paix et sécurité, ainsi que d’autres liées à la vie institutionnelle de l’Organisation.