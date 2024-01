[Découverte] Les tours administratives d'Abidjan : Un renouveau architectural au cœur de la cité

Emblèmes du Plateau d'Abidjan, les Tours Administratives abritent les bureaux destinées à l'administration ivoirienne. Ces édifices s’offrent à présent une cure de jouvence architecturale. Des métamorphoses des Tours A, B & C à la symphonie de réhabilitation des Tours D & E, plongeons dans ce panorama urbain en mutation. Et en point d'orgue, découvrez la majestueuse Tour F, érigée pour redéfinir le ciel ivoirien africain.



En 1976, les Tours A & B se dressaient fièrement, symboles de la Cité administrative d'Abidjan. Ces deux imposantes structures de 18 étages, s'élevant à 70 mètres, ont abrité pendant des décennies près de 1 200 fonctionnaires. Quarante ans plus tard, ces emblèmes du Plateau ont été revitalisés. Ces tours ont subi une métamorphose complète lancée en juin 2017. Cette entreprise, baptisée “opération tiroir”, a nécessité la construction rapide de bureaux temporaires, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour ces tours classées immeublesde grande hauteur (IGH).

La rénovation a été un défi majeur, orchestrée en une seule phase sur 20 mois. La démolition des équipements intérieurs, le désamiantage, le remplacement des châssis vitrés, et la mise aux normes rigoureuses ont contribué à redonner à ces tours une élégance restaurée. La modernisation s'étend aux installations techniques, à la sécurité incendie, et à l'espace extérieur, avec un réaménagement complet, faisant renaître les Tours A & B dans une symbiose entre modernité fonctionnelle et préservation patrimoniale.

La Tour C, à 90 mètres de haut, est la prochaine à bénéficier de cette initiative de réhabilitation confiée à PFO Construction. Avec ses 24 niveaux, deux sous-sols techniques et trois sous-sols de parking, cette tour emblématique de 27 500 m² entame une transformation intégrale. Le déplacement temporaire des occupants vers les locaux de l'hôtel Sebroko marque le début de cette phase, englobant désamiantage, remplacement des installations, réfection des sous-sols, mise en lumière du bâtiment, et réaménagement des espaces extérieurs.





Les Tours D & E, érigées au début des années 1980, sont également au cœur d'un projet de réhabilitation majeur. Cette initiative englobe tous les corps d'état, de la sécurité incendie à l'électricité, visant à offrir des conditions de travail optimales aux usagers de la Cité administrative. La tour E a reçu une cure de jouvence qui a considérablement modernisé ses installations.





Enfin, la Tour F en construction, conçue par l'architecte Pierre Fakhoury, se démarque d’ores et déjà comme la plus haute tour d'Afrique avec ses 400 mètres. Un investissement de 250 milliards de francs CFA met l’accent sur son importance dans les plans d'urbanisme depuis 1970. La géométrie symétrique, inspirée d'un masque africain, et les études d'optimisation du bureau greisch font de cette tour un chef-d'œuvre architectural. Les 72 étages abritent des bureaux, dont un auditorium de plus de 200 places au 1er étage. Les défis techniques, des fondations au contreventement, ont été surmontés grâce à des études poussées, faisant de la Tour F un symbole de la modernité architecturale ivoirienne.