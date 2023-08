Lutte anti-terroriste au Burkina : « Il faut une initiation à la sorcellerie », assure un chef dozo

Le Burkina Faso continue de payer un lourd tribut au terrorisme. Plusieurs soldats ont perdu leur vie dans cette lutte contre les groupes djihadistes qui opèrent sur le territoire. Le chef des dozos de la région des Cascades (sud –ouest du pays) estime que les soldats burkinabé devraient bénéficier d’une préparation mystique avant de se rendre sur le champ de bataille.



« Tout soldat devrait être lavé avec une potion mystique avant… »



« Nous avons des vieux qui sont là et leur travail c’est de laver les combattants avec des racines. A notre niveau , nous avons envoyé des collègues se faire former par les militaires mais, il leur faut une initiation à la sorcellerie pour être prêt à combattre. Nous faisons forcément ces pratiques ancestrales...Tout soldat devrait être lavé avec une potion mystique avant son déploiement sur le théâtre des opérations. C’est pour que nos soldats soient des hommes plus forts » a déclaré Lassina Ouattara au média en ligne burkinabé Libreinfo.net.



Pour lui, un vrai homme ne doit pas craindre le fusil. « Je ne vais pas vous donner certains secrets. Mais , tout ce que je sais, c’est que nous voulons vraiment accompagner les autorités dans la reconquête du territoire » a-t-il assuré.



Sociétés d’initiés



Les Dozos, sont des confréries africaines de chasseurs qu’on retrouve surtout en Afrique de l’Ouest et particulièrement parmi les populations de langue mandingue. Ce sont des sociétés d’initiés.