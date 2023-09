Macky Sall au Kenya et en Tanzanie, cette semaine, pour deux sommets





Sur invitation du Président du Kenya, William Ruto, Macky Sall va séjourner à Nairobi du 04 au 06 septembre 2023 pour participer au sommet africain sur le climat préparatoire à la COP28 de Dubaï. Le Président partira ensuite en Tanzanie pour prendre part au sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique, les 7 et 08 septembre.





Ce premier Sommet africain pour le climat lance les quatre mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales, qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre.





Pendant trois jours, dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU António Guterres, vont être accueillis dans la capitale kényane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de "proposer des solutions africaines" à la COP28.





Un positionnement africain sur le sujet permettrait de "sauver des vies et la planète du désastre", a-t-il dit lundi.





"Nous aspirons à définir un nouvel agenda de la croissance qui permette une prospérité partagée et un développement durable", a-t-il poursuivi sur X (ex-Twitter), en appelant la communauté internationale à dégager des fonds pour le continent et à alléger le poids de la dette pesant sur les pays africains.





L'Afrique, où vit 1,2 milliard d'habitants dans 54 pays, est politiquement et économiquement diverse et abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique.