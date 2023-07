Macky Sall est l’un des dirigeants les plus influents du XXIème siècle selon l’opposant gambien Ousainou Darboe

Dans la sous-région, les réactions continuent de pleuvoir après le renoncement de Macky Sall à un 3ème mandat présidentiel. En Gambie, après le président Adama Barrow, c’est au tour d' Ousainou Darboe, de féliciter le numéro 1 sénégalais via une lettre.





« Je vous écris au nom du Comité exécutif national du Parti Démocratique Unifié (UDP), du chef de la minorité de l’Assemblée nationale de Gambie et des maires de Banjul, la capitale de la Gambie , de la municipalité de Kanifing...et en mon nom propre, pour vous féliciter personnellement de votre décision de ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles de la République sœur du Sénégal » indique le chef de l'opposition gambienne dans la correspondance publiée par « Fatunetwork ».





La limitation des mandats, un « impératif démocratique de l’ère moderne »





Pour Ouseinou Darboe, Macky Sall est un « véritable démocrate ». Il espère que d’autres « dirigeants de notre sous-région et du continent africain » suivront son exemple et accepteront une fois pour toute que « la limitation des mandats à la plus haute fonction dans toute nation démocratique n’est pas simplement une question de restrictions constitutionnelles ou légales contre l'auto perpétuation, mais un impératif démocratique de l’ère moderne ». L’ancien vice-président de la Gambie a ensuite salué les actions menées par le président sénégalais au cours de son mandat.





Un « leadership percutant »





« La modernisation, le développement des infrastructures et le changement de l’image de marque du Sénégal pendant votre mandat sont de notoriété publique. Les solides antécédents de votre Excellence en matière de leadership percutant au sein de la CEDEAO et de l’UA, et, récemment, la Mission de paix des dirigeants africains en Russie et en Ukraine et le rôle déterminant que vous avez joué dans la transition de la Gambie, de l’autocratie à la démocratie, ont fermement consolidé votre statut d’homme d’Etat les plus influents du XXIème siècle » indique la correspondance du chef de l’opposition gambienne.