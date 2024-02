Macky Sall, l'axe Dakar - Abuja et l'homme de l'ombre Ousmane Yara… Les révélations de Barka Ba





Ce vendredi, les services du Palais de République ont annoncé le voyage du chef de l'Etat Macky Sall à Abuja pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Mais hier, avant même que Macky Sall ne prenne la parole devant Seneweb et Cie, l'analyste politique Barka Ba, sur la Tfm, annonçait que le chef de l'Etat pourrait voyager dans la capitale fédérale du Nigeria et prévenait sur l'importance que pourrait avoir l'axe Dakar - Abuja dans les prochains jours/semaines.





"Ce que je peux recommander, c'est de suivre très bien l'axe Dakar - Abuja. De suivre pourquoi le président (du Nigeria) Bola Tinubu n'est finalement pas venu à Dakar voir Macky Sall pour le compte de de la CEDEAO et de suivre si Macky Sall n'ira pas à Abuja dans les prochains jours", a-t-il d'abord déclaré.





S'il n'a pas souhaité approfondir sur cet axe, Barka Ba a donné un nom qui sera très important dans les échanges et les pourparlers qui pourraient avoir lieu. "Je ne peux pas donner plus de détails, mais je peux donner un indice. Il faut suivre un homme qui s'appelle Ousmane Yara. C'est un Malien que je connais assez bien. Il est très bien introduit et c'est un médiateur de l'ombre. Il peut réussir des prouesses que les diplomates sortis du Quai d'Orsay ou de Washington ne peuvent faire en termes de networking, de réflexion et de savoir-faire africain. Il est au cœur des pourparlers. Ousmane Yara est très connecté avec Abuja et le président Tinubu. Pour le reste, je ne pourrais le dire sur la place publique", a révélé Barka Ba.





Macky Sall sera à Abuja ce vendredi et samedi officiellement pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina. Mais ces révélations de l'analyste laissent croire qu'il devrait y avoir des rencontres souterraines pour le chef de l'Etat sénégalais à Abuja.