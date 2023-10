Macky Sall prône la fondation d’une industrie biotechnologique africaine

Le Président de la République, Macky Sall, a appelé l’Afrique à “se mobiliser davantage pour asseoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins”. M. Sall s’exprimait à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Grand Challenges annual meeting de la Fondation Bill et Melinda Gates.















Pour y parvenir, le chef de l’État a appelé à un renforcement des financements pour le progrès scientifique du continent : “Le progrès scientifique a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate.La course aux vaccins et aux masques, engagée après l’apparition de la pandémie de COVID-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet. Elle a montré au grand jour l’état d’impréparation global face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents".













M. Sall a souligné que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le “besoin de collaboration pour les scientifiques et les décideurs politiques” du monde.