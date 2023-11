Mali : Après la prise de Kidal, Kemi Seba lance un appel à Assimi Goita

Dans un "live" Facebook ce vendredi, l’activiste Kemi Seba s’est réjoui de la prise de Kidal par les Forces armées maliennes (FAMA). Pour lui, cette victoire est l’aboutissement des choix forts opérés par la junte au pouvoir.





« Dès lors qu’on a chassé l’armée française, dès lors qu’on a chassé la Minusma, dès lors qu’on a chassé toute entité qui était dans une dynamique de déstabiliser le Mali, très rapidement, avec les choix géostratégiques qui s’imposaient, l’Armée malienne a réussi à reconquérir son territoire », analyse le président de l’Ong Urgences panafricanistes.





« Faites preuve de clémence en libérant ces deux frères »





Il a par ailleurs invité la junte à faire preuve de clémence envers ceux qui se sont battus à ses côtés, notamment les leaders du Mouvement "Yéréwolo Debout sur les Remparts".





« J’aimerais lancer un appel aux dirigeants maliens. La victoire a plusieurs pères, mais la défaite est orpheline. N’oubliez pas que des frères comme Adama Ben Diarra, comme Siriki Kouyaté, étaient avec vous, étaient au sein du peuple, étaient en train de se mobiliser avec nous notamment contre le néocolonialisme français à une époque où personne ne le faisait. Faites preuve de clémence en libérant ces deux frères que je viens de citer, s’il vous plait », a plaidé Kemi Seba.





« Pardonnez-les. Je pense qu’ils ont compris leurs erreurs »





Il estime que Diarra et Kouyaté « ont donné leur vie » pour les dirigeants maliens, « malgré les erreurs qu’ils ont faites ».





« Pardonnez-les. Je pense qu’ils ont compris leurs erreurs », a de nouveau imploré l’activiste.





Pour rappel, le chef de "Yéréwolo", Adama Ben Diarra a écopé d'un an de prison en septembre dernier pour « atteinte au crédit de l’Etat ». Siriki Kouyaté, le porte -parole du Mouvement a également été privé de sa liberté. On lui reproche des faits de « trouble à l’ordre public et injures publiques ».