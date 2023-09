Mali: après sa condamnation, Ben le Cerveau puni une seconde fois par Assimi Goita

Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a déchu vendredi une personnalité connue pour son activisme en faveur des militaires au pouvoir de son siège au sein d'une assemblée tenant lieu d'organe législatif, indique un décret.





Amadou Ben Diarra, dit Ben le Cerveau, a été condamné jeudi à deux ans de prison, dont un an ferme, après avoir émis des critiques contre le pouvoir. Ses avocats ont dit qu'ils feraient appel.





Le colonel Goïta a signé vendredi un décret consulté par l'AFP et abrogeant la nomination de M. Diarra du Conseil national de la transition (CNT), mis en place par les militaires en 2020. Le 27 août, M. Diarra a appelé la junte à respecter l'échéance de mars 2024 à laquelle elle s'est engagée pour rendre le pouvoir à des civils élus.





Il a émis des critiques sur la gestion de la junte et déploré les arrestations opérées, selon lui, par les services de sécurité. M. Diarra est à la tête de Yerewolo-Debout sur les remparts, l'une des organisations les plus actives en faveur de la junte qui a pris par la force en 2020 les commandes de ce pays confronté à l'expansion jihadiste et à une crise profonde.