Mali : arrestation d'un colonel ayant rapporté des exactions de l'armée

Un colonel de l'armée malienne, auteur d'un ouvrage dans lequel il évoque des exactions de l'armée contre des populations civiles, a été arrêté samedi soir à Bamako, a-t-on appris dimanche de source militaire et auprès de son entourage.



Le colonel Alpha Yaya Sangaré a publié fin 2023 un livre de 400 pages intitulé "Mali: Le défi du terrorisme en Afrique", qui a fait l'objet d'une séance de dédicace le 24 février à Bamako et dont certains passages ont provoqué le courroux des militaires putschistes au pouvoir depuis 2020.



Le colonel Sangaré y cite notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains documentant les abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes.



"Le colonel Alpha Yaya Sangaré est aux arrêts depuis samedi après le communiqué du ministère de la Défense au sujet du livre", a déclaré à l'AFP une source militaire sous couvert de l'anonymat. Un membre de l'entourage du militaire a confirmé son arrestation à l'AFP.



Vendredi, le ministère de la Défense avait dénoncé la publication de l'ouvrage.



"Certains paragraphes de ce livre portent de prétendues incriminations graves de violation des droits de l'homme par les FAMa (Forces armées maliennes) avec la complicité de la hiérarchie militaire...", avait accusé le ministère dans un communiqué.



Le ministère "dénonce et se désolidarise des fausses accusations à l'encontre des FAMa", poursuivait le communiqué.



Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire.



Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont opéré une réorientation stratégique, rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance dominante française et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.