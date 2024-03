Mali : Assimi Goita gèle les biens et ressources économiques des chefs terroristes Iyad Ag Ghaly et Amadou Kouffa

Au Mali, la junte au pouvoir dirigée par Assimi Goita a décidé de geler pour « 6 mois renouvelables », les « biens et ressources économiques » des redoutables chefs terroristes Iyad Ag Ghali, patron du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) et Amadou Kouffa , chef du Katiba de Macina.



Selon l’Agence France Presse (AFP) qui rapporte l’information, ces sanctions sont contenues dans un arrêté du ministre malien de l’économie en date du 08 mars 2024. Outre Iyad Ag Ghali et Amadou Kouffa, quatre autres chefs rebelles Touaregs assimilés à des membres ou alliés du GSIM par Bamako, sont également visés.



Il s’agit d’Alghabass Ag Intalla, Fahad Ag Almahmoud, Bilal Ag Acherif et Achafagui Ag Bouhada. Tous ces Maliens, sont accusés d’ « actes de terrorisme », de « financement du terrorisme, d’atteinte à l’intégrité du territoire », d’« association de malfaiteurs » ou de « détention illégale d’armes de guerre et de munitions en lien intentionnel avec une entreprise terroriste ». Ils font d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt international.