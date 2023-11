Mali: au moins six morts dans des frappes sur la ville stratégique de Kidal

Au moins six personnes, dont des enfants, ont été tuées mardi par des frappes sur la ville de Kidal, enjeu majeur de souveraineté entre l'Etat malien et la rébellion à dominante touareg, ont indiqué des témoins et des résidents qui ont imputé ces frappes à l'armée malienne.