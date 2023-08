Mali: Bamako tape sur les "ailes" d’Air France, en pleine tension avec Paris

L’Agence nationale de l’aviation civile de la République du Mali (ANAC-Mali) a annulé hier jeudi 10 août, l’autorisation d’exploitation de "vols Eté 2023" d'Air France. La structure reproche à la compagnie aérienne d’avoir annulé ses vols sans "notification préalable aux autorités maliennes, provoquant (ainsi), un désagrément aux passagers".





« Manquement notoire »





Pour l’ANAC-Mali, cela constitue un « manquement notoire vis-à-vis de l’Autorité de l’Aviation civile conformément aux dispositions des autorisations d’exploitation de vols délivrées aux compagnies aériennes en début de chaque saison IATA qui indique clairement de notifier toute modification au moins 72 heures avant l’opération ».





Par ailleurs, l’Agence informe Air France que son créneau pourrait être attribué à une autre compagnie aérienne qui le solliciterait. A cet effet, elle l’invite à lui soumettre à nouveau son programme avant la reprise de son activité pour la " desserte de Bamako".





Rappelons que la compagnie aérienne française avait décidé de suspendre la desserte de Bamako à « compter du 07 août au 11 août inclus ». Elle a évoqué « des raisons liées à la géopolitique dans la région du Sahel » et des raisons de sécurité de ses clients et de ses équipages.





La réciprocité immédiatement appliquée





La décision de l’ANAC-Mali intervient dans un contexte de tension entre la France et le Mali. En effet, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a classé récemment le Mali en "zone rouge" à cause des « fortes tensions régionales ». A la suite de cette décision, l’ambassade de France à Bamako a suspendu la délivrance des visas aux ressortissants maliens.