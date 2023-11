Mali-Burkina Faso : De l’or, comme s’il en pleuvait

Ils n’ont pas une façade maritime, mais le Mali et le Burkina Faso recèlent d’énormes réserves d’or. Avec le Ghana, ces deux pays du Sahel sont les plus grands producteurs du métal précieux jaune en Afrique de l’Ouest.





En 2022, le Burkina Faso a produit 57,67 t d’or contre 66,85 t l’année précédente. Et on est largement en deçà de la capacité de production du pays.





En effet, le secteur est touché par la crise sécuritaire. Au Mali, les mines du pays ont produit 72,2 t d’or en 2022. Ce chiffre risque de baisser cette année.





Le Mali prévoit de produire 67,7 t d’or en 2023





Les prévisions de production tablent sur 67,7 t. Selon les autorités maliennes, les mines du pays ont déjà sorti 45,4 t à la fin août 2023. « Si cette tendance se maintient, nous pensons que les prévisions pour 2023 seront largement atteintes, voire dépassées », a déclaré le chef du Département des statistiques du ministère malien des Mines, Mamadou Sidibé, selon l’agence Ecofin.





Le capitaine Traoré pose la première pierre de la première raffinerie d’or du pays





Actuellement, les gouvernants des deux pays cherchent à construire des raffineries d’or pour tirer plus profit de ce potentiel minier. Ce jeudi 23 novembre, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre de la première raffinerie d’or du pays au quartier Ouaga 2000.





Cette usine a une capacité de production de 150 t l’année avec une qualité de 24 carats. Elle sera opérationnelle dans 11 mois. Selon un communiqué de la présidence burkinabé, « la mise en place de cette raffinerie d’or va non seulement contribuer à diminuer conséquemment l’exportation à l’état brut d’une grande partie de l’or extrait et à lutter contre la fraude dans l’exploitation artisanale et semi-mécanisée, mais également augmenter les recettes issues du métal jaune au profit du budget national ».





« Il ne s’agira plus pour nous d’amener notre or à l’extérieur pour raffiner »





Le capitaine Traoré tient à ce que les ressources naturelles du Burkina Faso soient exploitées par les Burkinabé pour financer le développement du pays. « Aujourd’hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Nous voulons exploiter l’or nous-mêmes. Aujourd’hui, nous posons la première pierre de l’usine de raffinerie. Il ne s’agira plus pour nous d’amener notre or à l’extérieur pour raffiner. Nous raffinerons sur place et nous saurons quelle est la teneur réelle de l’or brut qui sort », a déclaré le président de la transition burkinabé, lors de la pose de la première pierre de l’usine de raffinage, ce jeudi.





L’année dernière, l’exploitation de l’or avait apporté 540,984 milliards de francs CFA au budget de l’État, soit une augmentation de 110,068 milliards en valeur absolue par rapport à 2021.





Nul doute que la contribution de cette manne aurifère au budget national sera plus importante avec la vision des nouvelles autorités du pays.





Le Mali aussi va construire sa raffinerie avec l’aide de la Russie





Au Mali également, la junte pense construire une raffinerie d’or. Selon le site d’informations Malijet, les autorités ont annoncé la signature d’un accord avec la Russie pour mettre en place cette usine à Bamako. Cette raffinerie d’or aura une capacité de 200 t par an et sera la plus grande d’Afrique de l’Ouest.