Mali: Kemi Seba réagit à la condamnation de Ben Le Cerveau

L’activiste malien Adama Ben Diarra alias "Ben le Cerveau", a été condamné hier jeudi 14 septembre à deux ans de prison, dont un avec sursis. Il a été reconnu coupable « d’atteinte au crédit de l’Etat ».





Son ami Kemi Seba a réagi après ce verdict du tribunal spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Il a réaffirmé son soutien au leader du « Mouvement Yéréwolo Debout sur les Remparts », tout en promettant de militer auprès de la junte pour sa libération.





« Nous militerons auprès de nos frères, les autorités pour qu’une grâce puisse être prononcée »





« On ne te laissera jamais tomber Ben mon petit frère. Jamais. Nous observons les tensions existantes au sein de la famille patriotique malienne, mais, nous nous battrons pour que le plus tôt possible la paix entre vous revienne. Vous êtes tous (YEREWOLO ET GOUVERNEMENT malien), nos frères et nous vous aimons. Nous militerons auprès de nos frères des autorités pour qu’une grâce puisse être prononcée à l’encontre de ceux qui ont été condamnés » a écrit Kemi Seba sur X. Pour lui, le pardon doit triompher et la rancune, s’éteindre. « Notre seul ennemi est le terrorisme sponsorisé... » a-t-il conclu. Notons que le "Mouvement Yéréwolo Debout sur les Remparts", soutient la junte au pouvoir.





Le porte-parole du Mouvement également arrêté