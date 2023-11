Le gouvernement burkinabé se réjouit de la libération de Kidal

Après plusieurs années sous le joug des terroristes, la ville Kidal s'est libérée. "Ce 14 novembre 2023, les forces armées maliennes (FAMA) ont repris Kidal et brisé la chape de plomb longtemps maintenue sur les populations par une horde d'obscurantistes. Avec cette victoire d'étape, importante vers la libération totale du pays, c'est un jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans son ensemble", s'est réjoui le gouvernement burkinabé.





A cet effet, le gouvernement burkinabé salue cette reprise de la ville de Kidal et rend un vibrant hommage aux hommes et aux femmes toujours engagés pour la victoire et la libération de Kidal.