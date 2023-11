Mali : L’appel du Premier ministre Choguel Maiga au redoutable chef terroriste Iyad Ag Ghali

Le Premier ministre malien, Choguel Maiga, a présidé le lundi 6 novembre dernier la cérémonie d’ouverture des Journées de la recherche et de l’innovation à Bamako. L’autorité a profité de sa présence à cet événement pour lancer un appel au redoutable chef terroriste Iyad Ag Ghali.







«Venez faire la paix. Arrêtez de faire couler le sang des Maliens »





« Le Mali, c’est notre pays. Personne n’a plus de droit à Bamako que quelqu’un de Kidal, comme lui (Ag Ghali), il n’a pas plus droit à Kidal qu’un autre Malien. Venez faire la paix. Arrêtez de faire couler le sang des Maliens parce que aujourd’hui, nous n’acceptons plus qu’un ou deux individus illuminés se laissent manipuler par des services secrets étrangers pour faire couler le sang des Maliens. Ça ne marchera pas. Venez, nous allons parler et faire la paix », a exhorté Choguel Maiga.





L’autorité a, par ailleurs révélé, que l’actuel chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) a souvent obtenu ce qu’il voulait des différents dirigeants maliens.





« On lui a donné tout ce qu’il voulait»





« Iyad Ag Ghali, c’est un Malien. Il est parti en Libye après. Il est venu ici. Il a été reçu en 1990. Il a été reçu par les présidents successifs. On lui a donné tout ce qu’il voulait. Il a même été nommé dans une ambassade », a déclaré Choguel Maiga. Il regrette le sang versé à cause des choix faits par ce fils du pays.