Mali : L’opposant Oumar Mariko charge Assimi Goïta et met en garde les « panafricanistes » supporters

Invité hier mercredi 17 janvier de l’émission « Tête à tête » sur France 24, l’opposant malien Oumar Mariko n’a pas du tout été tendre avec les colonels au pouvoir à Bamako. Il soutient que ces derniers sont des écueils pour la paix au Mali.





« L’obstacle à la paix demeure Assimi Goïta et ses camarades, et puis le Premier ministre Choguel Maiga. Ils sont des obstacles à la cohésion sociale et à l’unité nationale », a chargé le chef du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (SADI).





L’opposant lance un appel aux séparatistes de l’Azawad









Il est persuadé qu'une paix au Mali passe par des négociations avec les indépendantistes de l’Azawad, alors que la junte leur livre bataille.





En tout cas, l’opposant lance un appel à ces séparatistes et "à tous (les Maliens) épris de paix et de justice pour qu’ils se donnent la main afin de créer une véritable dynamique qui impose la paix par le dialogue et par l’entente mutuelle" au Mali.





Les militaires au pouvoir ne « bénéficient d’aucune confiance du peuple malien et ne sont pas capables de mener le dialogue pour parvenir à la paix », martèle Oumar Mariko.





Ces panafricanistes sont « en train d’écraser l’espoir démocratique du Mali »





Il a, par ailleurs, mis en garde les « panafricanistes mouches » qui soutiennent le régime d’Assimi Goïta. À l’en croire, ces derniers « sont en train d’écraser l’espoir démocratique du Mali. Ils sont en train d’écraser la cohésion sociale et ils vont être interpellés devant l’histoire ».