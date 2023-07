Mali : La junte interdit aux militaires de la police l’usage des réseaux sociaux





Au Mali, les militaires de la police n’ont plus le droit d’utiliser les réseaux sociaux surtout quand ils sont « en uniforme ». Cette interdiction émane d’un communiqué publié le 13 juillet dernier par le contrôleur général de police Youssouf Koné.





Les agents qui vont passer outre la décision seront sévèrement sanctionnés, avertit M Koné dans le document que Maliweb a pu consulter.





Les raisons sont inconnues





On ignore pourquoi la hiérarchie a pris une telle mesure. Aucune explication n’est donnée dans le communiqué. Les autorités de la transition n’ont également pas commenté cette décision.





Rappelons que la police a été militarisée au Mali en 2022. Selon Bamako, l’objectif visé est le déploiement des unités de la police nationale et de la Protection civile « dans les zones reconquises par l’armée afin d’y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des groupes terroristes, mais aussi de couvrir l’arrière des forces engagées au combat en vue de préserver les acquis et sécuriser l’administration et les populations ».