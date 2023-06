Mali : La junte prend des mesures draconiennes contre la Minusma

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma). Après avoir exigé son départ, le 16 juin dernier devant le Conseil de sécurité de l’Onu, le pays sahélien a décidé de prendre des mesures draconiennes contre celle-ci.











Interruption immédiate des importations de matériel à destination de la Minusma









En effet, selon les informations rapportées par Maliweb et l'Agence de presse malienne, la mission onusienne n’est plus autorisée à importer du matériel au Mali. Le ministère de l’Economie et des Finances a adressé mardi dernier une correspondance au directeur général des Douanes.













Dans le courrier, il demande à l’inspecteur général Amadou Konaté d’instruire tous les directeurs, chefs de bureau et des représentations des douanes, aux fins « d’interrompre immédiatement les importations de tous matériels à destination de la mission onusienne jusqu’à la date de son retrait définitif du territoire du Mali ».









Le Conseil de sécurité de l’Onu devrait se réunir ce jeudi 29 juin pour statuer sur la demande de retrait formulée par Bamako. Le Mali estime que la Minusma « a échoué ». « Son mandat ne répond pas au défi sécuritaire ».