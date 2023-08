Mali : le ministre Abdoulaye Diop fait des révélations sur Barkhane, la Minusma et Air France

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a échangé récemment avec les membres du club Rotaract de Bamako sur l’action diplomatique du pays. L’autorité a à l’occasion fait des révélations sur Barkhane, la Minusma et Air France. Selon ses dires, l’opération Barkhane conduite par les militaires français coûtait par jour 2 millions d’euros (1,3 milliard de Fcfa). Elle s’est déroulée pendant 9 ans , et durant cette période la France, n’a pas daigné offrir un « hélicoptère au Mali » a critiqué le chef de la diplomatie malienne





Il fait également remarquer que la présence de la Minusma n'a pas profité à l’armée malienne. En effet, selon M Diop, la mission onusienne a coûté 1,3 milliard de dollars chaque année. Malheureusement le Mali n’a rien obtenu.





« Si on nous disait, bon prenez 20% ce serait bien » a déclaré le ministre. Il rappelle par ailleurs que le rôle de cette force onusienne n’était pas de combattre le terrorisme.





« Les Nations Unies par doctrine, c’est des missions de maintien de la paix. Quand les terroristes passent ils disent non, ce n’est pas vous qui nous intéressez, nous on s’occupe d’autres choses…Non seulement, ils ne nous laissent pas lutter contre les terroristes mais ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire... Il faut reconnaître les sacrifices. Mais les soldats qui sont morts, 95% viennent des pays africains. Ceux qui tirent les ficelles de la Minusma sont d'autres puissances qui ont perdu pied au Mali et qui cherchent à revenir, pour faire mal au Mali » croit savoir le ministre malien des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop a également évoqué les dernières décisions prises par Air France.









En effet, la compagnie aérienne a décidé la semaine dernière de suspendre ses vols à destination de Bamako sans avertir les autorités maliennes. Pour l'autorité, c’est un manquement. Il estime que Air France ne peut pas se lever un beau matin et suspendre les vols, sans aucun égard pour les conventions en vigueur dans le secteur. C’est pour cette raison que Bamako a annulé l’autorisation d’exploitation des vols Eté 2023 de la compagnie.