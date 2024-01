Mali : Les propos stupéfiants d’un chef de tribu touarègue sur Assimi Goïta

Le chef de la Tribu des Kel Ansar Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary a appelé au maintien du président Assimi Goïta au pouvoir le dimanche 14 janvier 2024 lors de la 2ème édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à Ségou. « Ce que le Colonel Assimi Goïta a posé comme acte, normalement on ne doit même pas aller aux élections. Il doit être le président éternel du Mali. Il a posé des actes qu’aucun chef d’Etat du Mali n’a jusqu’ici posés », a déclaré ce chef de la grande confédération touarègue de Tombouctou selon "Malijet".



« Cela ne peut se faire qu’avec des autorités actuelles »



Il a promis tout son soutien, ses prières et ses bénédictions pour le président de la Transition, seul capable de « finir le travail » entamé. « Nous avons besoin de sécurité. Nous voulons le retour des déplacés et des réfugiés chez eux. Nous voulons circuler librement de Kayes à Kidal. Et cela ne peut se faire qu’avec des autorités actuelles », a-t-il martelé.



Les propos de l’Aménokal, même s’ils peuvent surprendre, n’étonnent pas vraiment. Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary est membre du Conseil national de la transition (CNT).