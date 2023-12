Mali – Algérie : Assiste-t-on à un "combat de coqs" entre Bamako et Alger ?

Ce vendredi 22 décembre, l’Algérie a rappelé « son ambassadeur à Bamako avec effet immédiat ». Bamako n’a pas tardé à répliquer , annonçant à son tour le rappel du chef de sa représentation diplomatique à Alger.





« En application du principe de réciprocité »





« L’ambassade de la République du Mali à Alger présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger de la République algérienne démocratique et populaire (Direction générale Afrique) et en application du principe de réciprocité, à l’honneur de l’informer de la décision des hautes autorités maliennes relative au rappel de Son Excellence monsieur Mahamane Amadou Maiga, ambassadeur de la République du Mali en Algérie pour consultation avec effet immédiat », indique la note de l’ambassade du Mali à Alger.





Le mercredi 20 décembre dernier, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait déjà convoqué l’ambassadeur d’Algérie à Bamako pour « élever une vive protestation du Gouvernement » contre les « actes inamicaux » des autorités algériennes.





Une « ingérence » dans les « affaires intérieures » du Mali





En effet, le Mali reproche aux dirigeants algériens d’organiser des « rencontres récurrentes » avec les « personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien » et certains mouvements signataires de l’Accord pour la paix » d’Alger, « ayant choisi le camp des terroristes ». Pour Bamako, ces entrevues se tiennent sans qu’Alger ait la décence de l’informer ou de l’impliquer.





Le Mali considère que ces actes sont une « ingérence » dans ses « affaires intérieures ». Il a invité Alger à « privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d’État à État avec les partenaires du Mali.





L’Algérie a toujours respecté la « souveraineté du Mali »





Le lendemain, c’est-à-dire hier, jeudi 21 décembre, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a, à son tour, convoqué l’ambassadeur du Mali en Alger. Il lui rappelle avec « force » que « toutes les contributions historiques de l’Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Mali » ont « toujours reposé sur « l’attachement de l’Algérie à la souveraineté du Mali, à son unité nationale et à son intégrité territoriale ».





La « réconciliation nationale et non les divisions »





Cependant, Alger reste convaincu que la « réconciliation nationale et non les divisions et ruptures récurrentes entre frères, reste le meilleur moyen qui permettrait à l’État du Mali de s’engager dans une voie globale et inclusive pour l’ensemble de son peuple, sans aucune discrimination, préférence ou exclusion ». De toute évidence, les deux capitales montrent leurs muscles.