Mali: Salif Keïta nommé conseiller spécial d’Assimi Goïta

La star malienne de la musique Salif Keïta a été nommée conseiller du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, indique un décret publié lundi soir. L'artiste fait partie d'une liste de cinq personnes nommées "conseillers spéciaux" du chef de l'Etat malien, dit le décret daté du 11 août. Le texte ne précise pas quel rôle est dévolu à Salif Keïta. Grand nom de l'afropop et de la World Music, Salif Keïta, 73 ans, se signale aussi par son engagement politique et, depuis l'avènement des colonels à la suite d'un putsch en 2020, par son soutien à la junte.