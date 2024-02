Mali : Un célèbre rappeur placé sous mandat de dépôt pour consommation de stupéfiants

Au Mali, le rappeur Makan Dagnoko, mieux connu sous le nom d’Adji One Centhiago a été placé sous mandat de dépôt pour « détention et consommation de stupéfiants » après sa comparution devant le tribunal de Grande instance de Bamako hier lundi 26 février 2024.



Il fera donc la prison, tout comme les 10 autres personnes arrêtées avec lui le vendredi 23 février 2024 dans un appartement qu'il a loué pour ses répétitions et enregistrements.



Il avait déjà été arrêté en avril 2021



Les prévenus consommaient des stupéfiants lors de leur interpellation. Une importante quantité de drogue appelée « Cailloux » a d’ailleurs été saisie dans l’appartement, informe Malijet qui rapporte les faits.



Ce n’est pas la première démêlée du rappeur avec la justice de son pays. En avril 2021, il avait déjà été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour détention, vente et consommation de stupéfiants.