Manifestations de soutien à la transition au Burkina Faso : Des partisans du Capitaine Ibrahim Traoré dans les rues de Ouagadougou

Une vague de manifestations a secoué la ville d'Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ce mardi soir. Des milliers de partisans se sont rassemblés pour exprimer leur soutien à la transition dirigée par le Capitaine Ibrahim Traoré selon des informations du site Burkina 24. Les manifestants auraient longtemps attendu le moment opportun pour faire entendre leur voix.



Dans cette foule déterminée, certains auraient scandé l’initial du capitaine à la tête de la junte : "IB, IB, IB,… IB au pouvoir," tandis que d'autres lançaient des menaces en langue Mooré, prévenant que quiconque tenterait de porter atteinte à leur leader le paierait cher.



La mobilisation a débuté peu après 20h et ne montre aucun signe de faiblesse. À 23h, la foule continuait de converger vers le centre-ville de la capitale. Certains jeunes se seraient même dirigés vers le quartier Patte-d'oie pour, selon leurs dires, "vérifier quelque chose." Pendant ce temps, une grande majorité restait sur la Place de la Nation, scandant des slogans en faveur du Capitaine Traoré.



Plus tôt dans la soirée, des informations non officielles circulant sur les réseaux sociaux évoquaient une prétendue "tentative de coup d'État" contre la transition. Cependant, aucune source officielle n'a confirmé cette rumeur jusqu'à présent.