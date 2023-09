Maroc: des survivants "revenus d'entre les morts" racontent le séisme

"Mes larmes ne sèchent pas". Abdellah a échappé de peu à la mort après le violent séisme qui a décimé son village de Talat N'Yaqoub, au sud de Marrakech, mais y a perdu deux de ses enfants sous les décombres.





Le jour du drame Abdellah Aït Bihi, 39 ans, croyait pouvoir "dormir paisiblement quand le toit nous est tombé dessus".





"Mon aîné (14 ans) est sorti en premier, on ne sait toujours pas comment. Puis grâce à l'aide de voisins, on a réussi à se frayer un chemin. J’ai pu extraire ma fille de 10 ans et ma femme", raconte cet homme de 39 ans amputé de la jambe gauche qui a perdu sa prothèse pendant le tremblement de terre.





Mais pour sauver ses garçons de 4 et 12 ans, il était trop tard.





"Quand je suis revenu, j’ai vu le plus âgé inanimé, il a reçu des pierres au niveau du haut du corps, j’ai vite compris. Le plus petit était encore en vie, il parlait mais je n’avais aucun moyen de l'atteindre, il n’a été extrait qu’hier", raconte Abdellah, qui a aussi perdu ses parents pendant le tremblement de terre, en éclatant en sanglots.





"Mes larmes ne sèchent pas, j’aimerais que ça s’arrête mais la douleur est plus forte que tout", glisse-t-il sous le regard peiné de sa femme mutique mais également en pleurs.





- "La vie ne sera plus pareille" -





C'est à l'entrée du village de Talat N'Yaqoub que la famille des Aït Bihi s'est réfugiée après le séisme.





Sous des oliviers, elle partage un simple tapis, en guise d'espace de vie, avec une autre famille, celle de Latifa Aït Bizli.





Cette femme de 30 ans a réussi à sauver ses trois enfants de 3, 7 et 10 ans, ainsi que ses beaux-parents âgés lorsque le toit de sa maison s'est affaissé.





"La chance qu'on a eue, c'est que nous étions à l'étage, j’ai attrapé en premier mes enfants et j’ai réussi à les sortir depuis une excavation", se souvient Latifa Aït Bizli.





"Je suis revenu alors que la terre tremblait toujours pour récupérer mes beaux-parents", relate-t-elle.





Une fois à l’extérieur, elle constate avec "stupeur" l’ampleur des dégâts, toutes les maisons ont été soufflées, y compris celle de sa soeur.





"Elle est décédée avec son mari et ses deux enfants. "Je n’ai rien pu faire pour eux, je suis rongée par les remords, je n’arrive toujours pas à me faire à l'idée qu'ils ne sont plus là", se lamente cette trentenaire dont le mari, toujours vivant, était dans un autre village le soir du tremblement de terre.





"La vie ne sera plus pareille pour nous", se résout Latifa, qui déplore ses conditions de vie précaires. "Mais grâce aux bienfaiteurs, on arrive à survivre", dit-il.





Un élan de solidarité s'est organisé après le séisme, de nombreux Marocains faisant le tour des villages reculés pour apporter, avec leur propre moyens, denrées alimentaires, médicaments, couvertures et matelas pour les sinistrés.





- "Sous le choc" -





Rachida Aït Malek, une autre habitante Talat N'Yaqoub a cru mourir, avant l'intervention de voisins.





"J’étais avec mes deux enfants, ma mère, deux de mes sœurs dont une enceinte à l'étage tandis que mon neveu était au rez-de-chaussée. Trois de nos voisins se sont mobilisés pour nous sortir de sous les débris", explique cette femme d'une vingtaine d'années allongée sous un arbre, entouré de ses deux jeunes enfants.





Elle a été la dernière a être extraite des décombres, plus de six heures après la première secousse. Et si ses deux soeurs ont été hospitalisées, Rachida, ses enfants et sa mère sont indemnes.





Mais psychologiquement, elle a dû mal à s'en remettre. "Je suis toujours sous le choc, je ne peux pas décrire la douleur qui m'habite depuis ce drame. Nous sommes revenus d'entre les morts", métaphorise la jeune femme.