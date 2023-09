Maroc : Le Sénégal envoie du renfort

Le Maroc a subi les secousses d’un violent séisme ce week-end. Un dernier bilan fait état de plus de 2100 morts et de plus de 2400 blessés dont certains dans un état grave. Les recherches se poursuivent.



Le Royaume chérifien peut compter sur la solidarité agissante du Sénégal. En effet, souligne Le Quotidien dans sa livraison de ce lundi 11 septembre, le Sénégal, au chevet d'un de ses alliés les plus fidèles, y a dépêché une équipe de secouristes.



Trois jours de deuil national ont été décrétés.