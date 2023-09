Maroc: sans douche ni toilettes, la santé des rescapés à risque

Au Maroc, les conditions de vie et d'hygiène des rescapés du séisme mettent leur santé à risque.

Un réchaud et une cocotte-minute posés à même la terre poussiéreuse sont un ersatz de cuisine. Une bassine rose et du savon, un semblant d'évier. Au Maroc, les conditions de vie et d'hygiène des rescapés du séisme mettent leur santé à risque.





"Cela fait sept jours que je n'ai pas pris de douche, j'ai juste lavé mes aisselles et changé mes vêtements", témoigne Zina Mechghazzi sur les bords de la route principale d'Amizmiz, à 60 km au sud-ouest de Marrakech. Assise sur un petit tabouret, elle vient de pétrir de la farine pour préparer du pain et se lave les mains avec de l'eau d'un bidon sale de cinq litres, bouchon ouvert.





"Notre vie était paisible. Mais du jour au lendemain, tout a basculé et nous avons été privés des droits les plus élémentaires, tels que (l'accès aux) toilettes et à l'eau. On est obligés de s'adapter", poursuit cette mère de famille diabétique qui essaie de calmer son stress pour ne pas empirer sa maladie.





Juste derrière sa tente, à quelques mètres, un enfant est en train d'uriner. Certains ont ici le "luxe" de pouvoir emprunter des cabinets d'aisance à l'intérieur des rares maisons qui restent encore praticables.





Des femmes y vont cinq par cinq. "On va autour sinon", explique Zina Mechghazzi en désignant le terrain vague derrière elle où les quatre oliviers sont les seuls garants d'intimité.





Le séisme du 8 septembre a fait près de 3.000 morts et plus de 2.900 blessés. Beaucoup de survivants sont restés près de leur village ravagé et se sont réfugiés sous des abris de fortune ou des tentes plus ou moins imperméables, fournies par la Protection civile. Mais le soleil est encore chaud la journée et la température dépasse les 30 degrés alors que la nuit, le froid et l'humidité enveloppent déjà les hauteurs.





Eau contaminée





"L'hiver arrive, la situation est difficile, en particulier avec les enfants (...) Les problèmes dus à la pluie et au froid seront un défi", prédit Rabi Mansour, son quatrième enfant dans les bras, un bébé de quatre mois. "Je n'aurais jamais cru que j'allais accoucher dans ces conditions, je n'ai pas beaucoup d'eau, j'ai du mal à aller aux toilettes et je ne préfère même pas penser à comment je vais faire" avec le nouveau-né, confie Hassna qui doit mettre au monde dans quelques jours son premier enfant.





"Ca me stresse trop". A quelques tentes de là, des premiers soins sont prodigués. "On a une infection au pied, un abcès aux dents, un problème d'estomac, d'autres sont là pour des médicaments", énumèrent entre elles deux soignantes sous l'auvent faisant office de dispensaire.





Le Maroc devrait demander l'aide de l'ONU "aujourd'hui ou demain", a affirmé vendredi le patron des opérations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths. La problématique de l'eau, déjà présente avant le séisme, sera essentielle, comme celle de son stockage.





"C'est un grand vecteur de maladie avec toute une panoplie" de maux hydriques si l'eau est contaminée, allant de la diarrhée jusqu'au choléra, explique par téléphone Philippe Bonnet, directeur des urgences à Solidarités international.





Latrines





Cette ONG basée en France vient d'envoyer une équipe au Maroc avec du matériel pour tester l'eau notamment. "Si l'eau est impropre à la consommation parce que la source a été contaminée, ce qui est un risque avec les latrines à ciel ouvert, l'impact est très fort", poursuit M. Bonnet, soulignant l'importance que "les latrines d'urgence soient faites en respectant les nappes phréatiques".





Certaines ont d'ailleurs été construites vendredi dans la terre par des associations à Tafeghaghte, une localité située à sept kilomètres au sud d'Amizmiz et le déploiement de latrines mobiles est à l'étude par des ONG.





Le manque d'hygiène amène également son lot de problèmes de peau et le froid celui de maladies respiratoires, comme la bronchite, note M. Bonnet.





Signe que des rescapés anticipent déjà que leur campement ne sera pas temporaire, certains dans la ville de Moulay Brahim ont réalisé des travaux pour aplanir le terrain et rendre leur logement de fortune plus durable.