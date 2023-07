Maroc : Une cinquantaine de migrants regagnent le Sénégal par voie aérienne ce mercredi

Une cinquantaine de Sénégalais à la santé précaire, dont des femmes et des mineurs, secourus en mer par la marine royale marocaine, vont regagner le Sénégal, ce mercredi, à bord d’un avion de l’armée de l’air sénégalaise, a annoncé la ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur, Annette Seck Ndiaye.







« Nous allons faire rentrer par voie aérienne, grâce à l’avion militaire qui a été mis à notre disposition par le chef de l’Etat avec une cinquantaine de nos compatriotes dont des femmes et quelques mineurs », a-t-elle déclaré mardi dans la soirée à des journalistes.





Elle n’a pas donné davantage de détails sur l’heure à laquelle l’avion devant transporter ces compatriotes allait décoller de Dakhla.





Intervenant à l’issue d’une rencontre avec des représentants de la communauté sénégalaise établie à Dakhla, localité située au sud du territoire marocain, Mme Ndiaye a toutefois signalé que ce vol concerne les migrants dont l’état de santé est précaire.





Les opérations de rapatriement de ces compatriotes à partir de Dakhla vont se poursuivre vendredi avec un groupe qui va regagner par la route le Sénégal en passant par la Mauritanie, a assuré la ministre des Sénégalais de l’extérieur.





Elle a insisté sur le fait que ces compatriotes font partie des plus de 700 candidats à l’émigration qui ont afflué à partir du mois de juin dans la ville de Dakhla.





Leurs embarcations ont été arraisonnées alors qu’ils tentaient de rallier les Îles Canaries. D’autres ont été secourus alors qu’ils étaient en détresse au large des côtes marocaines.





« C’est sur les instructions du président de la République que j’effectue cette mission à Dahkla. Depuis quelques semaines, Dakhla a connu un afflux extrêmement important de migrants en provenance du Sénégal », a rappelé Mme Ndiaye.





Elle a expliqué qu’il s’agit à travers ce déplacement de faire une évaluation de la situation et ensuite faciliter le retour de nos compatriotes au pays.





Arrivée mardi dans la matinée à l’aéroport de Dakhla à bord d’un avion militaire, Annette Seck Ndiaye a rencontré le gouverneur de la région, le procureur, le président du tribunal et le responsable de la région médicale.





« Je saisis l’occasion pour les remercier pour l’accueil chaleureux qui a été réservé aujourd’hui à la délégation sénégalaise, mais également transmettre les salutations amicales et cordiales du président Macky Sall à sa majesté le roi Mohammed VI », a-t-elle ajouté.





Elle s’est rendue également au chevet des compatriotes hospitalisés au centre sanitaire de Dakhla.





« La plupart sont des jeunes en détresse psychologique à cause du choc avec un état de santé fragile. Je dois saluer les soins de qualité qu’ils ont reçus à l’hôpital de Dakhla et toutes les diligences qui ont été apportées par les équipes médicales marocaines pour pouvoir appuyer et traiter ces compatriotes en observation pour brûlures importantes », a commenté Mme Ndiaye.