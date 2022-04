Massacre de Moura : Human Rights Watch, les États-Unis et l’Union européenne indexent le gouvernement malien et Wagner

Human Rights Watch,Usa et Ue indexent le Mali

Les soldats maliens associés à des combattants étrangers présumés être russes ont exécuté sommairement 300 civils, dont certains qu'ils soupçonnaient d'être des djihadistes, fin mars dans une localité du centre du pays, dénonce Human Rights Watch. Dans un rapport publié mardi 5 avril, l'ONG décrit un massacre perpétré sur plusieurs jours entre le 27 et le 31 mars dans la localité de Moura, entre Mopti et Djenné, dans une région qui est l'un des principaux foyers des violences sahéliennes. Ces faits sont «le pire épisode d'atrocités» commises depuis le déchaînement des violences au Mali en 2012, dit l'organisation, qui cite 27 personnes informées des évènements, dont 19 survivants et témoins. Aucune réaction à ce rapport n'a été obtenue dans un premier temps des autorités dominées par les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020.





Les Etats-Unis et l'Union européenne préoccupés