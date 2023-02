Minusma : voici l’identité des cinq militaires sénégalais blessés au Mali

Huit Casques bleus sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) sont victimes de l’explosion d’une bombe artisanale dans le cadre de leur mission. Le drame s’est produit mardi dernier dans le centre du Mali.



Trois des victimes sont décédés : le caporal Ousseynou Diallo et les marins Pierre Tama Boubane et Eugène Mingou. Les cinq sont blessés.



L’Observateur a révélé l’identité de ces derniers. Il s’agit des soldats de première classe Amdy Moustapha Diop et François Sarr et des marins Papa Mamadou Mass Diop, Cheikh Ahmeth Fadel Diouf et Mamadou Sall.