Mission Cedeao : Alpha Condé ne voulait pas voir Macky Sall et Emballo

Recevoir dans une position de faiblesse et de disgrâce, ces présidents qu’Alpha Condé considérait comme des ennemis favorables à son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, et qu’il accusait d’abriter des opposants à son régime pour déstabiliser la Guinée, était semble t-il, l’humiliation de trop, qu’il n’était pas prêt à subir.





Selon plusieurs sources, les présidents bissau-guinéen et sénégalais, Umaru Cissoco Emballo (qui avait déjà fait l’annonce) et Macky Sall étaient également désignés par leurs pairs de la CEDEAO avec Alasane Ouattara et Nana Akufo Addo, le président en exercice de l’organisation sous-régionale pour venir remettre à la junte, les conclusions du sommet extraordinaire d’Accra du jeudi 16 septembre 2021, et rencontrer également le président déchu, Alpha Condé; mais ce dernier ne voulait pas sentir ni voir Macky Sall, encore moins Emballo et l’a vivement fait savoir.