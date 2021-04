Mort du président Idriss Déby : «Le peuple tchadien est aujourd’hui soulagé», (Journaliste)

Le journaliste-bloggeur tchadien, Makaila N'Guebla, actuellement en exil en France, considère la mort du président Idriss Déby Itno comme un soulagement pour le peuple tchadien. Toutefois, il précise que les populations ne vont pas accepter une dévolution monarchique du pouvoir.«La mort de Déby, c’était évident, parce qu’on a une conception de conserver le pouvoir depuis 31 ans avec son père, en confisquant également toutes les libertés individuelles et collectives. Il s’est positionné comme un guerrier. Il a fait comprendre à l’autorité internationale, notamment la France, qu’il est un responsable du terrorisme», a déclaré le journaliste sur la Rfm, ce mardi 20 avril.Makaila N'Guebla de faire savoir qu’aujourd’hui, la République tchadienne a triomphé d’Idriss Déby. «La population tchadienne est aujourd’hui soulagée. Elle était isolée et réprimée pendant 31 ans. Elle n’avait pas d’autres perspectives dans ce pays, ni par les urnes et on ne pouvait pas le faire partir par les armes. Toutes les actions qu’on avait utilisées étaient restées vaines et les populations étaient résignées, à un moment donné».Par ailleurs, les Tchadiens vivant en France vont organiser une manifestation devant l’ambassade du Tchad à Paris, ce soir.Journaliste et blogueur tchadien résidant en France depuis 2013, Makaila N'Guebla a été traduit devant la justice française pour diffamation, après la publication, en 2017, sur son site d'information makaila.fr, d'un article sur un neveu du président tchadien.