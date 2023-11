Nathalie Yamb à Goita, Tiani et Traoré : « Restez en poste, même si c’est dix ans »

C’était prévisible. Pour sa première visite à l’étranger, le chef de la junte nigérienne Abdourahmane Tiani s’est rendu chez ses frères d’armes du Mali et du Burkina Faso.





Son avion a d’abord pris la direction de Bamako où il a été accueilli par Assimi Goita, à l’aéroport international Modibo Keita. Les deux dirigeants se sont ensuite rendus au Palais Koulouba (Présidence malienne) où ils ont eu un tête à tête.





Après Bamako, l’hôte d’Assimi Goita a mis le cap sur Ouagadougou. Il y a rencontré le président de la Transition burkinabé Ibrahim Traoré. Les deux chefs d’Etat ont eu une séance de travail élargie à leurs délégations respectives.





L’activiste Suisso-camerounaise Nathalie Yamb, a de toute évidence apprécié ce déplacement du Général Tiani chez ses voisins putschistes.





« Vos uniformes nous plaisent, et les élections on s’en cogne »





Elle a publié sur X, les photos du chef de la junte nigérienne en compagnie d’Assimi Goita et d’Ibrahim Traoré, avec le commentaire suivant : « Messieurs , n’écoutez pas ceux qui vous disent qu’il faut enlever vos uniformes et aller aux élections. Vos uniformes nous plaisent, et les élections on s’en cogne. Tant que vous travaillez pour la sécurité et le progrès de vos peuples, restez en poste, même si c’est pour 10 ans ».