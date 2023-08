Nathalie Yamb donne le mode d’emploi pour « délégitimer les coups d’Etat militaires » en Afrique

L’activiste suisse d’origine camerounaise Nathalie Yamb est très active sur X (ex-Twitter). Elle n’hésite pas à opiner sur l’actualité africaine très fournie ces derniers mois, avec les putschs au Niger et au Gabon.





« Il faut relégitimer les présidents en poste »





Dans une récente vidéo publiée sur le réseau social, elle donne le mode d’emploi pour rendre illégitime ces coups de force sur le continent.





« Pour délégitimer les coups d’Etat militaires, il faut relégitimer les présidents en poste. Et pour cela, il faut relégitimer les processus électoraux. Il faut que tout soit de bonne qualité » a expliqué la Suissesse.







Tripatouillage des « candidatures, de la campagne électorale...»





Malheureusement, ce qu'on constate, c'est le tripatouillage des « candidatures, de la campagne électorale, du déroulé de l’élection dans les bureaux de vote et des résultats ». Et une fois dans le fauteuil présidentiel, on s’évertue à « tripatouiller les constitutions pour s’accrocher au pouvoir » a critiqué l’activiste.