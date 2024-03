Nathalie Yamb et l’"ode" à Ousmane Sonko

Ce n’est un secret pour personne. Nathalie Yamb est un fervent soutien d'Ousmane Sonko. Dans une récente publication sur X (ex-Twitter) aux allures d’ode à la pugnacité et à l’intelligence politique de l'opposant, l’activiste a expliqué comment il a réussi à atteindre ses objectifs politiques.



Il « n’a pas prôné le boycott de l’élection présidentielle »



« Ousmane Sonko n’a pas pleurniché après sa défaite en 2019. Il a battu campagne chaque jour, dès le lendemain du scrutin, présentant, expliquant et peaufinant, vulgarisant son projet de société partout dans le pays. Il n’a pas attendu d’être à 6 semaines de l’élection pour distribuer des t-shirts ou acheter les votes avec 2000 Fcfa et une casquette. Il n’a pas accusé les autres opposants qui n’ont pas fait une coalition avec lui, d’être des traîtres ou des tribalistes, mais il a mis au travail ses militants et sympathisants sur le terrain pour convaincre les gens, les pousser à s’inscrire sur les listes électorales et à aller voter », écrit Nathalie Yamb.



Quand il a été arrêté, puis disqualifié pour la Présidentielle, il « n’a pas prôné (son) boycott sous prétexte que si lui n’est pas candidat, personne ne doit l’être. Il a désigné quelqu’un d’autre dans son parti pour porter le projet, il a fait campagne pour lui et il l’a fait gagner », a poursuivi l’activiste Suisso-camerounaise.



Ce même peuple, « n’est pas resté assis sur ses talons à pleurnicher sur son sort »



Elle n’a pas passé sous silence, le « courage » du « peuple sénégalais qui s’est levé il y a douze ans pour imposer l’alternance, quand Abdoulaye Wade a tenté de faire un 3ème mandat ». Ce même peuple, « n’est pas resté assis sur ses talons à pleurnicher sur son sort » face à la « dérive » du « régime Macky Sall ». Il s’est de nouveau levé, et a risqué sa vie « pendant des semaines, des mois et des années, pour contraindre à l’alternance », a apprécié Nathalie Yamb.



Elle semble conseiller ce même combat aux gens qui salivent « d’envie face à l’alternance démocratique du Sénégal et qui se lamentent dans le genre « qu’est-ce qu’on a fait à Dieu pour mériter tous ces mêmes vieux depuis X années ».