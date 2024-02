Niamey : Des armes et des munitions saisies au siège d’une mission civile de l’Union Européenne

Lors d’une perquisition au siège d’Eucap Sahel à Niamey (Niger), le lundi 19 février 2024, les forces de m défense et de sécurité (Fds) du pays ont saisi une importante quantité d’armes, de munitions et d’équipements militaires. C’est l’Agence nigérienne de Presse (ANP) qui rapporte l’information. L'opération a été menée sur instruction de la hiérarchie.



Des boucliers blindés, des drones, et des pistolets automatiques saisis



En effet, elle a appris qu’une « importante quantité de matériels dont des armements, des munitions et des équipements militaires avaient été convoyés d’Agadez à Eucap Sahel par un ancien colonel français ». La perquisition menée au siège de cette mission civile de l'Union Européenne, a permis aux gendarmes et policiers nigériens, de mettre la main sur 20 fusils Oberland et leurs 438 chargeurs, 4 drones, 24 mallettes de transport PA, 20 pistolets automatiques Clock et leurs 88 chargeurs, 21 sachets de 300 cartouches chacun, 18 mallettes de transport fusil, 12 cartons de 1000 cartouches chacun, 18 caissettes de munitions, 53 grenades à mains, 170 gilets par balle et 2 boucliers blindés entre autres.



Cet arsenal a été déposé à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Niamey.



Eucap Sahel, qu’est-ce que c’est ?



Pour rappel, Eucap Sahel est une mission civile établie par l’Union européenne dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune. Elle a pour but de renforcer le secteur de la sécurité intérieure au Niger et ses capacités dans la lutte contre les menaces sécuritaires majeures.



La mission soutient les Forces de Sécurité Intérieure, les autorités nigériennes ainsi que les acteurs non gouvernementaux à travers d’une diversité de programmes et d’activités depuis son installation en 2012.