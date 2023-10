Niger : Bazoum était-il le "Medvedev" du "Poutine" Issoufou ?

Au Niger, le président déchu Mohamed Bazoum était très proche de son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Il a d’abord été son ministre des Affaires étrangères, puis son ministre d’Etat à la présidence, avant d’échouer au ministère de l’intérieur.





En 2020, quand son mentor a décidé de ne pas briguer un troisième mandat en bon démocrate, Bazoum était devenu le candidat naturel à sa succession.





Son fils Abba est devenu le ministre du pétrole





Il est investi sans coup férir par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), une formation politique qu’il avait cofondé avec Issoufou dans les années 1990. Sorti victorieux des élections présidentielles en 2021, Mohamed Bazoum ne s’est pas vraiment éloigné de Mahamadou Issoufou.





Il lui est resté fidèle. Selon le magazine français "Paris Match", l’ombre de l’ancien président a continué par planer sur les affaires, alors qu’il était censé être à la touche. Son fils Sani, alias « Abba » est porté à la tête du ministère du pétrole. Un poste stratégique, puisque le pays avait lancé la construction d’un pipeline pour commercialiser son pétrole via Cotonou.





Le pipeline en question reliait le site pétrolier d’Agadem au Bénin. Il doit permettre à Niamey de faire passer sa production quotidienne d’or noir de 20.000 à 110.000 barils.





Une amitié restée intacte selon M Issoufou





Selon "Paris Match", Mahamadou Issoufou est suspecté de vouloir garder la main sur cette manne pétrolière via son fils « Abba ». Bazoum n’est pas d’accord. Il veut nommer des responsables qu’il juge intègres et transparents, selon la même source. Aurait-il parvenu à le faire s’il avait pris ces distances avec son mentor ? On ne le saura peut-être jamais.





En tout cas, plusieurs d’observateurs de la vie politique nigérienne comparent Issoufou à un "Poutine" qui a facilité l’accession au pouvoir de son "Medvedev", Bazoum pour mieux le contrôler.