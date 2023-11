Niger : Bazoum, le "trésor" et les charlatans

Le jeudi 19 octobre dernier, la junte nigérienne révélait la "tentative d’évasion" du président déchu Mohamed Bazoum. Le procureur général près la Cour d’appel de Niamey, Salissou Chaibou, a confirmé les faits hier mardi 31 octobre, lors d’un point de presse. Il a livré d’autres détails de cette affaire que les avocats de l’ancien dirigeant assimilent à un montage.





Un sacré trésor !





Selon les dires de M.Chaibou, Mohamed Bazoum, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers comptaient s’échapper avec des colis contenant d’importantes sommes d’argent, de l’or et d’autres biens précieux. Il s'agit, notamment, de trois ordinateurs portables, « une somme de 86. 250.500 FCFA, une somme de 17.017 dollars US, une somme de 3835 euros, 5 livres sterling, 10 cedis, 2814 g d’or, 333 g d’argent et un appareil photo ». Un sacré trésor, somme toute.





Pour la réussite du "projet d'évasion", des charlatans ont visiblement été sollicités.





Des charlatans en plein travail





En effet, selon les déclarations du Procureur, un groupe de charlatans a été surpris en plein travail, dans la maison du sieur Ben Hamaye, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum. C’est dans cette maison que l’ancien président, sa famille et ses complices devaient se retrouver après leur « évasion » du Palais présidentiel.