Niger : Des juristes africains invitent la Cedeao à se méfier des sanctions militaires

A travers un communiqué de presse rendu public, ce vendredi, l'Association des juristes africains (Aja) a invité les Etats de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à « s’inspirer rigoureusement des sanctions prévues par le Protocole (traité révisé de la Cedeao, signé le 23 juillet 1993), qui ne prévoit pas de sanctions militaires pour respecter et faire respecter les droits du peuple nigérien, et rétablir le fonctionnement normal des institutions républicaines ».





Dans ce document parcouru par Seneweb, le bureau international de ladite structure appelle l’organisation sous régionale à, dans le cadre de la prévention, mettre « un accent particulier sur les causes profondes de ces bouleversements souvent liés à la mal gouvernance, la violation des droits et libertés et aux problèmes liés à la Justice qui est la « colonne vertébrale » de la Démocratie et de l’Etat de droit ».





Pr Papa Ogo Seck et ses collègues juristes, qui restent « vigilants » quant au processus en cours au Niger et dans la sous-région », ont, par ailleurs, rappelé solennellement, d’une part, le respect de la Constitution, des lois électorales ainsi que des principes fondamentaux de l’Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples et d’autre part, le respect du droit international notamment le protocole de la Cedeao et la charte de l’Union africaine (UA).





Toujours dans son communiqué, l’Aja n’a pas manqué de condamner « l’arrêt du processus démocratique au Niger qui a connu plusieurs coups d’Etat », non sans faire appel « à la maturité du peuple, au respect des règles de transition politique par les nouvelles autorités ».





Ces juristes africains demandent, enfin, à la junte « d’assurer la sécurité des Nigériens, de rétablir les institutions démocratiques et d’éviter un chaos dans la sous-région ».