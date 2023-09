Niger : Et si Macron mettait fin à la "peine" de l’ambassadeur Sylvain Itté ?

Au Niger, l’ambassadeur Sylvain Itté est persona non grata. Fin août, les nouvelles autorités du pays sahélien, ont donné 48 heures au diplomate pour quitter Niamey. Dans la foulée, ses cartes diplomatiques et son visa ont été annulés.





Malgré ces mesures prises contre lui, M Itté n’a toujours pas quitté le pays. La France ne veut d’ailleurs pas le voir à Paris. Le Quai d’Orsay a indiqué qu’il ne reconnaissait pas la junte au pouvoir au Niger.





Cloîtré dans les murs de l’ambassade





En conséquence, les « putschistes n’ont pas autorité » pour demander le départ de l’ambassadeur. Après cette réponse de Paris, les policiers nigériens ont investi le quartier de l’ambassade de France à Niamey. Ils filtrent les entrées et sorties de la représentation diplomatique. M Itté est depuis, cloîtré dans les murs de l’ambassade, protégé par des militaires français.





Il rechigne à sortir, imaginant certainement le traitement qui lui sera réservé. En effet, il est très probable que les policiers le conduisent directement à l’aéroport.





Emmanuel Macron s’est récemment plaint des conditions de vie de son diplomate. "On n'empêche de livrer de la nourriture" à M Itté. Il n'a droit qu'à des "rations militaires" a déploré le locataire de l'Elysée, convaincu que l'homme est pris en otage. Mais à l’évidence, personne ne le retient vraiment en otage.





Il ne se nourrit que de la « ration militaire »





Les policiers nigériens ont plutôt intérêt à ce qu’il sorte, pour mettre à exécution la décision de la Transition.





Un pouvoir de facto





Emmanuel Macron à le pouvoir de mettre fin à la "peine" de son diplomate. En tout cas si on s’en tient à son discours M Itté, ne vit pas dans de bonnes conditions. Il lui revient donc de soustraire l’ambassadeur de ce pays, puisque la junte au pouvoir n’en veut plus.





On est en présence d’un pouvoir de facto et non de jure. Celui qui incarnait la légitimité, en l’occurrence Monsieur Bazoum a déjà été déposé. La balle est donc dans le camp du président français.





« Je ferai ce que nous conviendrons avec le président Bazoum »





Comme l’indique la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna , seul lui peut décider du rapatriement de Sylvain Itté. . Interrogé sur le sujet, Macron a laissé entendre qu’il consultera Mohamed Bazoum. « Je ferai ce que nous conviendrons avec le président Bazoum parce que c’est lui l’autorité légitime et je lui parle chaque jour » a déclaré le locataire de l'Elysée.