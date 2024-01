Niger : Ils rêvent d’un Etat "presque" islamique









Au Niger, le Collectif des associations islamiques de Tahoua, (ville située à 375 km au Nord-est de Niamey), est opposé au maintien de la laïcité dans la future constitution du pays. Dans une déclaration lue lors d’un prêche le dimanche 14 janvier 2024, ils ont invité la junte à soustraire ce principe de la prochaine loi fondamentale. Pour eux, le peuple nigérien est fortement islamisé.





Introduire l’éducation islamique dans le système éducatif à tous les niveaux





Il faudrait donc se débarrasser de la laïcité, introduire l’éducation islamique dans le système éducatif à tous les niveaux et adapter le programme scolaire aux réalités religieuses et culturelles du pays. Le Collectif demande également à la junte de choisir l’Arabe comme la deuxième langue officielle du pays , d’abroger la loi sur l’exercice du culte et de voter un texte pour criminaliser la pratique de l’homosexualité.





Ces associations islamiques de Tahoua auront très certainement l’occasion de reformuler ces demandes lors du Forum national inclusif. Ce rendez-vous devrait se tenir dans les prochaines semaines.





Il permettra de « faire le diagnostic de la situation du pays née de la mal gouvernance des régimes passés, proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d’actions pour la refondation de l’Etat ».