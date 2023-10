Niger: L’ex-ambassadeur de France raconte comment il allait "quémander" la livraison de nourriture

Sylvain Itté, l’ex-ambassadeur de France au Niger, a finalement quitté Niamey, après un long bras de fer entre Paris et la junte militaire. En effet, la France avait décidé de maintenir le diplomate en fonction bien qu’il ait été déclaré persona non grata par la junte au pouvoir.





Une série de mesures restrictives a alors été prise contre M Itté, comme il le raconte dans un long entretien accordé à "Paris Match".





« Un jour on nous bloquait l’eau, le lendemain l’essence, un autre jour le pain »





« Nos conditions de vie étaient difficiles et la pression permanente. Un jour on nous bloquait l’eau, le lendemain l’essence, un autre jour le pain » se souvient le diplomate français. Il a même raconté comment il allait "quémander" la livraison de nourriture et d’essence , à un militaire en faction devant l’ambassade.





« Nous allions régulièrement discuter avec le gradé en faction devant l’ambassade pour négocier qu’il laisse passer une livraison de pain ou d’essence. Nous avions rarement gain de cause » assure t-il.





« Un énorme sentiment de gâchis »