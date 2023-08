Niger: la fermeture de l'espace aérien complique certaines dessertes aériennes en Afrique

La fermeture de l'espace aérien du Niger par les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey complique la desserte de certaines destinations africaines par les compagnies européennes qui ont dû s'adapter lundi parfois en urgence.





Peu après la fermeture de l'espace aérien nigérien, "jusqu'à nouvel ordre", plusieurs appareils en vol ont dû immédiatement se dérouter.





Des vols depuis Libreville, Douala, Kinshasa et Cotonou à destination de Paris ont dû revenir à leur point de départ pour reprendre du carburant en prévision d'un trajet rallongé de façon à pouvoir contourner l'immense territoire nigérien, a affirmé Air France-KLM à l'AFP.





Un autre vol reliant Nairobi à Paris a dû être dérouté sur Casablanca au Maroc, un vol venant de Johannesburg à destination de la capitale française être redirigé vers Abidjan en Côte d'Ivoire, là aussi pour compléter le plein de kérosène.





Air France, principale compagnie aérienne entre l'Europe et l'Afrique, n'a pas été la seule affectée.





Un vol Johannesburg-Amsterdam de KLM a dû être dérouté sur Athènes, tandis qu'un autre de Virgin Airways parti de la capitale économique sud-africaine a dû se poser à Lagos pour refaire le plein.





Un vol British Airways parti de l'Ile Maurice à destination de Londres a dû faire demi-tour au-dessus de la Centrafrique en apprenant la fermeture de l'espace aérien nigérien.





Une mésaventure similaire arrivée à un autre vol de British Airways, Londres-Johannesburg, contraint de rebrousser chemin alors qu'il se trouvait au-dessus de l'Algérie, selon les données de Flightradar24.





Un A330 d'Air Belgium Bruxelles-Johannesbourg a lui vu son temps de parcours prolongé d'une heure pour rejoindre la capitale économique sud-africaine.





"Un allongement des temps de vols de et vers plusieurs escales subsahariennes est à prévoir", selon Air France qui évoque 15 minutes à deux heures de plus pour le Tchad et l'Afrique du Sud.





Outre le Niger, les compagnies aériennes ne peuvent survoler la Libye et le Soudan, selon les préconisations de l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA).





La compagnie française "ne desservira plus l'aéroport de Niamey-Diori Hamani jusqu'à nouvel ordre", a ajouté Air France, qui effectuait quatre vols par semaine vers la capitale nigérienne.





Air France indique en outre avoir suspendu ses vols à destination de Bamako (7 vols par semaines) et Ouagadougou (5 vols par semaines) "jusqu’au 11 août inclus".