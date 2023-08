Niger : La junte accuse Paris de vouloir «intervenir militairement»

Les militaires nigériens qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum ont accusé lundi la France de « vouloir intervenir militairement », au lendemain d’un sommet des voisins ouest-africains du Niger menaçant d’utiliser la « force » s’il n’était pas rétabli dans ses fonctions d’ici dimanche.







Les pressions sur les putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet, afin qu’ils rétablissent « l’ordre constitutionnel », sont de plus en plus fortes, venant de l’ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, pays essentiel dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ravagent les pays du Sahel depuis des années.





La France et les États-Unis y déploient respectivement 1500 et 1100 soldats qui participent à la lutte antidjihadiste.