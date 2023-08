Niger : la junte accuse une puissance étrangère d’être de mèche avec la Cedeao et des terroristes pour « agresser » le pays

Au Niger, les putschistes ont royalement ignoré l'ultimatum de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En effet, l'organisation sous-régionale donnait jusqu'à hier dimanche 06 août aux militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel sous peine d'être délogés par une intervention militaire.





Pour l'heure c'est le statu quo. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. A Niamey, les officiers au pouvoir prennent très au sérieux les menaces proférées par la Cedeao.





« Des forces d’une puissance étrangère s’apprêtent à agresser le Niger »





La junte est même persuadée qu'une "puissance étrangère" est de mèche avec l’Organisation sous-régionale et des « groupes terroristes » pour « agresser le Niger ». « Le Conseil National pour la sauvegarde de la Patrie informe l’opinion publique nationale et internationale, que des informations concordantes actuellement à sa disposition indiquent que des forces d’une puissance étrangère s’apprêtent à agresser le Niger et son peuple en coordination avec la Cedeao et des groupes armés terroristes » indique un communiqué de ces militaires réunis au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).





Les FDS sont « prêtes à défendre l’intégrité du territoire »





Dans la même note, ils mettent en garde la Cedeao, à la « solde de cette puissance étrangère, contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la stabilité de la région… ».